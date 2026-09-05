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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:46
Al-Baqarah
46
2:46
الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون ٤٦
ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَـٰقُوا۟ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ٤٦
ٱلَّذِينَ
ﲪ
يَظُنُّونَ
ﲫ
أَنَّهُم
ﲬ
مُّلَٰقُواْ
ﲭ
رَبِّهِمۡ
ﲮ
وَأَنَّهُمۡ
ﲯ
إِلَيۡهِ
ﲰ
رَٰجِعُونَ
ﲱ
٤٦
ﲲ
[46] คือ บรรดาผู้ที่คาดคิดว่า แน่นอนพวกเขาจะพบกับพระเจ้าของพวกเขา และแน่นอนพวกเขาจะเป็นผู้กลับไปสู่พระองค์
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Wenye kumcha Mwenyezi Mungu na kutaraji Malipo yaliyoko Kwake, wenye kuamini kwa yakini kuwa wao ni wenye kukutana na Mola wao, Aliyetukuka na kushinda, baada ya kufa, na kuwa wao ni wenye kurejea Kwake Siku ya Kiama kwa kuhesabiwa na kulipwa.