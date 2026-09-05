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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:46
Al-Baqarah
46
2:46
الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون ٤٦
ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَـٰقُوا۟ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ٤٦
ٱلَّذِينَ
ﲪ
يَظُنُّونَ
ﲫ
أَنَّهُم
ﲬ
مُّلَٰقُواْ
ﲭ
رَبِّهِمۡ
ﲮ
وَأَنَّهُمۡ
ﲯ
إِلَيۡهِ
ﲰ
رَٰجِعُونَ
ﲱ
٤٦
ﲲ
[46] คือ บรรดาผู้ที่คาดคิดว่า แน่นอนพวกเขาจะพบกับพระเจ้าของพวกเขา และแน่นอนพวกเขาจะเป็นผู้กลับไปสู่พระองค์
ตัฟซีร
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กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
الذين يخشون الله ويرجون ما عنده، ويوقنون أنهم ملاقو ربِّهم جلَّ وعلا بعد الموت، وأنهم إليه راجعون يوم القيامة للحساب والجزاء.