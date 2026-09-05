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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:44
Al-Baqarah
44
2:44
۞ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون ٤٤
۞ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَـٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٤٤
۞ أَتَأۡمُرُونَ
ﲓ ﲔ
ٱلنَّاسَ
ﲕ
بِٱلۡبِرِّ
ﲖ
وَتَنسَوۡنَ
ﲗ
أَنفُسَكُمۡ
ﲘ
وَأَنتُمۡ
ﲙ
تَتۡلُونَ
ﲚ
ٱلۡكِتَٰبَۚ
ﲛﲜ
أَفَلَا
ﲝ
تَعۡقِلُونَ
ﲞ
٤٤
ﲟ
[44] พวกเจ้าใช้ให้ผู้คนกระทำความดี โดยที่พวกเจ้าลืมตัวของพวกเจ้าเองกระนั้นหรือ และทั้ง ๆ ที่พวกเจ้าอ่านคัมภีร์กันอยู่ แล้วพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญากระนั้นหรือ ?
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Tafsir Muyassar
ما أقبح حالَكم وحالَ علمائكم حين تأمرون الناس بعمل الخيرات، وتتركون أنفسكم، فلا تأمرونها بالخير العظيم، وهو الإسلام، وأنتم تقرءون التوراة، التي فيها صفات محمد صلى الله عليه وسلم، ووجوب الإيمان به!! أفلا تستعملون عقولكم استعمالا صحيحًا؟