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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:44
Al-Baqarah
44
2:44
۞ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون ٤٤
۞ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَـٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٤٤
۞ أَتَأۡمُرُونَ
ﲓ ﲔ
ٱلنَّاسَ
ﲕ
بِٱلۡبِرِّ
ﲖ
وَتَنسَوۡنَ
ﲗ
أَنفُسَكُمۡ
ﲘ
وَأَنتُمۡ
ﲙ
تَتۡلُونَ
ﲚ
ٱلۡكِتَٰبَۚ
ﲛﲜ
أَفَلَا
ﲝ
تَعۡقِلُونَ
ﲞ
٤٤
ﲟ
[44] พวกเจ้าใช้ให้ผู้คนกระทำความดี โดยที่พวกเจ้าลืมตัวของพวกเจ้าเองกระนั้นหรือ และทั้ง ๆ ที่พวกเจ้าอ่านคัมภีร์กันอยู่ แล้วพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญากระนั้นหรือ ?
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หะดีษ
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿أَتَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبِرِّ﴾ بِالْإِيمَانِ بِمُحَمَّدٍ ﴿وَتَنسَوۡنَ أَنفُسَكُمۡ﴾ تَتْرُكُونَهَا فَلَا تَأْمُرُونَهَا بِهِ ﴿وَأَنتُمۡ تَتۡلُونَ ٱلۡكِتَـٰبَۚ﴾ التَّوْرَاة وَفِيهَا الْوَعِيد عَلَى مُخَالَفَة الْقَوْل الْعَمَل ﴿أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ٤٤﴾ سُوء فِعْلكُمْ فَتَرْجِعُونَ فَجُمْلَة النِّسْيَان محل الاستفهام الإنكاري