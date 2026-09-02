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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:35
Al-Baqarah
35
2:35
وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شيتما ولا تقربا هاذه الشجرة فتكونا من الظالمين ٣٥
وَقُلْنَا يَـٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٣٥
وَقُلۡنَا
ﲤ
يَٰٓـَٔادَمُ
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ٱسۡكُنۡ
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أَنتَ
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وَزَوۡجُكَ
ﲨ
ٱلۡجَنَّةَ
ﲩ
وَكُلَا
ﲪ
مِنۡهَا
ﲫ
رَغَدًا
ﲬ
حَيۡثُ
ﲭ
شِئۡتُمَا
ﲮ
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ﲯ
تَقۡرَبَا
ﲰ
هَٰذِهِ
ﲱ
ٱلشَّجَرَةَ
ﲲ
فَتَكُونَا
ﲳ
مِنَ
ﲴ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲵ
٣٥
ﲶ
[35] และเราได้กล่าว่า โอ้ อาดัม ! เจ้าและคู่ครองของเจ้าจงพำนักอยู่ในสวนสวรรค์นั้นเถิดและเจ้าทั้งสองจงบริโภคจากสวนนั้นอย่างกล้างขวาง ณ ที่ที่เจ้าทั้งสองปรารถนา และอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้ (มิเช่นนั้นแล้ว) เจ้าทั้งสองจะกลายเป็นผู้อธรรมแก่ตัวเอง
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mwenyezi Mungu Akasema, “Ewe Ādam! Kaa wewe na mkeo Ḥawwā’ kwenye pepo na stareheni kwa matunda yake kwa furaha na ukunjufu popote pale mnapotaka humo, na tahadharini na mti huu, msije mkaingia katika maasia mkawa ni wenye kukiuka amri ya Mwenyezi Mungu.”