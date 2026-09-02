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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:33
Al-Baqarah
33
2:33
قال يا ادم انبيهم باسمايهم فلما انباهم باسمايهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ٣٣
قَالَ يَـٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ ۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ٣٣
قَالَ
ﱾ
يَٰٓـَٔادَمُ
ﱿ
أَنۢبِئۡهُم
ﲀ
بِأَسۡمَآئِهِمۡۖ
ﲁﲂ
فَلَمَّآ
ﲃ
أَنۢبَأَهُم
ﲄ
بِأَسۡمَآئِهِمۡ
ﲅ
قَالَ
ﲆ
أَلَمۡ
ﲇ
أَقُل
ﲈ
لَّكُمۡ
ﲉ
إِنِّيٓ
ﲊ
أَعۡلَمُ
ﲋ
غَيۡبَ
ﲌ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲍ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲎ
وَأَعۡلَمُ
ﲏ
مَا
ﲐ
تُبۡدُونَ
ﲑ
وَمَا
ﲒ
كُنتُمۡ
ﲓ
تَكۡتُمُونَ
ﲔ
٣٣
ﲕ
[33] พระองค์ตรัสว่า โอ้อาดัม! จงบอกบรรดาชื่อของสิ่งเหล่านั้นแก่พวกเขาที (บรรดามลาอิกะฮฺ) ครั้นเมื่ออาดัมได้บอกชื่อของสิ่งเหล่านั้นแก่พวกเขาแล้ว พระองค์จึงตรัสว่า ข้ามิได้บอกแก่พวกเจ้าดอกหรือว่า แท้จริงข้าเป็นผู้รู้ยิ่งซึ่งความเร้นลับแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและเป็นผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยและสิ่งที่พวกเจ้าปกปิด
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กิรอต
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العربية
Tafsir Muyassar
قال الله:
يا آدم أخبرهم بأسماء هذه الأشياء التي عجَزوا عن معرفتها. فلما أخبرهم آدم بها،
قال الله للملائكة:
لقد أخبرتكم أني أعلم ما خفي عنكم في السموات والأرض، وأعلم ما تظهرونه وما تخفونه.