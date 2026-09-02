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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:32
Al-Baqarah
32
2:32
قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ٣٢
قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٣٢
قَالُواْ
ﱰ
سُبۡحَٰنَكَ
ﱱ
لَا
ﱲ
عِلۡمَ
ﱳ
لَنَآ
ﱴ
إِلَّا
ﱵ
مَا
ﱶ
عَلَّمۡتَنَآۖ
ﱷﱸ
إِنَّكَ
ﱹ
أَنتَ
ﱺ
ٱلۡعَلِيمُ
ﱻ
ٱلۡحَكِيمُ
ﱼ
٣٢
ﱽ
[32] พวกเขา(บรรดามลาอิกะฮฺ)ทูลว่า มหาบริสุทธิ์พระองค์ท่านไม่มีความรู้ใด ๆ แก่พวกข้าพระองค์นอกจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสอนพวกข้าพระองค์เท่านั้น แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ
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กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالُوا۟ سُبۡحَـٰنَكَ﴾ تَنْزِيهًا لَك عَنْ الِاعْتِرَاض عَلَيْك ﴿لَا عِلۡمَ لَنَاۤ إِلَّا مَا عَلَّمۡتَنَاۤۖ﴾ إيَّاهُ ﴿إِنَّكَ أَنتَ﴾ تَأْكِيد لِلْكَافِ ﴿ٱلۡعَلِیمُ ٱلۡحَكِیمُ ٣٢﴾ الَّذِي لَا يَخْرُج شَيْء عَنْ عِلْمه وَحِكْمَته