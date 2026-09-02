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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:28
Al-Baqarah
28
2:28
كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون ٢٨
كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًۭا فَأَحْيَـٰكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٨
كَيۡفَ
ﲫ
تَكۡفُرُونَ
ﲬ
بِٱللَّهِ
ﲭ
وَكُنتُمۡ
ﲮ
أَمۡوَٰتٗا
ﲯ
فَأَحۡيَٰكُمۡۖ
ﲰﲱ
ثُمَّ
ﲲ
يُمِيتُكُمۡ
ﲳ
ثُمَّ
ﲴ
يُحۡيِيكُمۡ
ﲵ
ثُمَّ
ﲶ
إِلَيۡهِ
ﲷ
تُرۡجَعُونَ
ﲸ
٢٨
ﲹ
[28] พวกเจ้าจะปฏิเสธการศรัทธาต่ออัลลอฮฺได้อย่างไร? ทั้ง ๆ ที่พวกเจ้านั้นเคยปราศจากชีวิตมาก่อนแล้วพระองค์ก็ทรงให้เจ้ามีชีวิตขึ้น ภายหลังก็จะทรงให้พวกเจ้าตาย แล้วก็จะทรงให้พวกเจ้ามีชีวิตขึ้นอีก และพวกเจ้าก็จะถูกนำกลับไปสู่พระองค์
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ
] ئێوه چۆن كوفر ئهكهن به خوایهك له كاتێكدا ئێوه لهسهرهتادا بوونتان نهبووهو ئێوهی دروست كردووه [
ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٨)
] پاشان ئهتانمرێنێتهوه پاشان له ڕۆژی قیامهت زیندووتان ئهكاتهوه پاشان بۆ لای خوای گهوره ئهگهڕێنهوه.