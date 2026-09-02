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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:26
Al-Baqarah
26
2:26
۞ ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهاذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين ٢٦
۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْىِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًۭا مَّا بَعُوضَةًۭ فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَـٰذَا مَثَلًۭا ۘ يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًۭا وَيَهْدِى بِهِۦ كَثِيرًۭا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلْفَـٰسِقِينَ ٢٦
۞ إِنَّ
ﱨ ﱩ
ٱللَّهَ
ﱪ
لَا
ﱫ
يَسۡتَحۡيِۦٓ
ﱬ
أَن
ﱭ
يَضۡرِبَ
ﱮ
مَثَلٗا
ﱯ
مَّا
ﱰ
بَعُوضَةٗ
ﱱ
فَمَا
ﱲ
فَوۡقَهَاۚ
ﱳﱴ
فَأَمَّا
ﱵ
ٱلَّذِينَ
ﱶ
ءَامَنُواْ
ﱷ
فَيَعۡلَمُونَ
ﱸ
أَنَّهُ
ﱹ
ٱلۡحَقُّ
ﱺ
مِن
ﱻ
رَّبِّهِمۡۖ
ﱼﱽ
وَأَمَّا
ﱾ
ٱلَّذِينَ
ﱿ
كَفَرُواْ
ﲀ
فَيَقُولُونَ
ﲁ
مَاذَآ
ﲂ
أَرَادَ
ﲃ
ٱللَّهُ
ﲄ
بِهَٰذَا
ﲅ
مَثَلٗاۘ
ﲆﲇ
يُضِلُّ
ﲈ
بِهِۦ
ﲉ
كَثِيرٗا
ﲊ
وَيَهۡدِي
ﲋ
بِهِۦ
ﲌ
كَثِيرٗاۚ
ﲍﲎ
وَمَا
ﲏ
يُضِلُّ
ﲐ
بِهِۦٓ
ﲑ
إِلَّا
ﲒ
ٱلۡفَٰسِقِينَ
ﲓ
٢٦
ﲔ
[26] แท้จริงอัลลอฮฺไม่ทรงละอาย ในการที่ระองค์จะทรงยกอุทาหรณ์ใด ๆ ขึ้นเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นริ้นสักตัวหนึ่ง แล้วก็สิ่งที่ยิ่งไปกว่านั้นก็ตาม ส่วนบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้น พวกเขาย่อมรู้ว่าแท้จริงมัน คือ ความจริงที่มาจากพระเจ้าของพวกเขา และส่วนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธานั้นพวกเขาจะพูดว่า อัลลอฮฺทรงประสงค์สิ่งใดในการยกอุทาหรณ์ด้วยสิ่งนี้? พระองค์ทรงให้คนมากมายหลงผิดด้วยอุทาหรณ์นั้นและทรงแนะนำทางที่ถูกต้องแก่คนมากมายด้วยอุทาหรณ์นั้น และพระองค์จะไม่ทรงให้ใครหลงผิดด้วยอุทาหรณ์นั้น นอกจากผู้ที่ฝ่าฝืนเท่านั้น
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Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَسۡتَحۡیِۦۤ أَن یَضۡرِبَ﴾ يَجْعَل ﴿مَثَلࣰا﴾ مَفْعُول أَوَّل ﴿مَّا﴾ نَكِرَة مَوْصُوفَة بِمَا بَعْدهَا مَفْعُول ثَانٍ أَيّ أَيّ مَثَل كَانَ أَوْ زَائِدَة لِتَأْكِيدِ الْخِسَّة فَمَا بَعْدهَا الْمَفْعُول الثَّانِي ﴿بَعُوضَةࣰ﴾ مُفْرَد الْبَعُوض وَهُوَ صِغَار الْبَقّ ﴿فَمَا فَوۡقَهَاۚ﴾ أَيْ أَكْبَر مِنْهَا أَيْ لَا يَتْرُك بَيَانه لِمَا فِيهِ مِنْ الْحُكْم ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ فَیَعۡلَمُونَ أَنَّهُ﴾ أَيْ الْمَثَل ﴿ٱلۡحَقُّ﴾ الثَّابِت الْوَاقِع مَوْقِعه ﴿مِن رَّبِّهِمۡۖ وَأَمَّا ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ فَیَقُولُونَ مَاذَاۤ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَـٰذَا مَثَلࣰاۘ﴾ تَمْيِيز أَيْ بِهَذَا الْمَثَل وَمَا اسْتِفْهَام إنْكَار مُبْتَدَأ وَذَا بِمَعْنَى الَّذِي بِصِلَتِهِ خَبَره أَيْ أَيّ فَائِدَة فِيهِ قَالَ تَعَالَى فِي جَوَابهمْ ﴿یُضِلُّ بِهِۦ﴾ أَيْ بِهَذَا الْمَثَل ﴿كَثِیرࣰا﴾ عَنْ الْحَقّ لِكُفْرِهِمْ بِهِ ﴿وَیَهۡدِی بِهِۦ كَثِیرࣰاۚ﴾ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لِتَصْدِيقِهِمْ بِهِ ﴿وَمَا یُضِلُّ بِهِۦۤ إِلَّا ٱلۡفَـٰسِقِینَ ٢٦﴾ الْخَارِجِينَ عَنْ طَاعَته