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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:23
Al-Baqarah
23
2:23
وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين ٢٣
وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍۢ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍۢ مِّن مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٢٣
وَإِن
ﲱ
كُنتُمۡ
ﲲ
فِي
ﲳ
رَيۡبٖ
ﲴ
مِّمَّا
ﲵ
نَزَّلۡنَا
ﲶ
عَلَىٰ
ﲷ
عَبۡدِنَا
ﲸ
فَأۡتُواْ
ﲹ
بِسُورَةٖ
ﲺ
مِّن
ﲻ
مِّثۡلِهِۦ
ﲼ
وَٱدۡعُواْ
ﲽ
شُهَدَآءَكُم
ﲾ
مِّن
ﲿ
دُونِ
ﳀ
ٱللَّهِ
ﳁ
إِن
ﳂ
كُنتُمۡ
ﳃ
صَٰدِقِينَ
ﳄ
٢٣
ﳅ
[23] และหากปรากฏว่าพวกเจ้าอยู่ในความแคลงใจใด ๆ จากสิ่งที่ เราได้ลงมาแก่บ่าวของเราแล้ว ก็จงนำมาสักซูเราะฮฺหนึ่งเยี่ยงสิ่งนั้น และจงเชิญชวนผู้ที่อยู่ในหมู่พวกเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮฺ หากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง
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Al-Sa'di
О сонмище неверующих, упрямо отказывающееся признать посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отвергающее его проповеди и считающее его лжецом! Если вас терзают сомнения относительно правдивости откровения, которое Мы ниспослали Нашему рабу, то воспользуйтесь для выявления истины справедливым критерием. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, - такой же человек, как и вы. Он не принадлежит к другому роду или виду. Вам известно, как складывалась его жизнь с самого рождения. Он не умеет ни читать, ни писать. Он принес вам Писание и сказал, что оно ниспослано Аллахом, и тогда вы заявили, что он сочинил его и приписал Аллаху. Если ваши слова правдивы, то сочините хотя бы одну суру, подобную этим кораническим сурам, и призовите на помощь всех, кого сможете. Вы без труда сможете превзойти этого неграмотного человека, ведь вы - красноречивые поэты, и вы испытываете к нему сильную ненависть. Если вам удастся сочинить суру, подобную кораническим, то вы говорите правду. Но если вы не сможете сделать этого и окажетесь совершенно беспомощными, то ваша беспомощность сама станет великим знамением, свидетельствующим о правдивости Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и всего, что он принес людям. И тогда каждый из вас должен будет последовать за ним, дабы спастись от Адского пламени, жар которого велик и невыносим. Оно не похоже на пламя в этом мире, которое разжигают посредством дров. Оно приготовлено для тех, кто отказался уверовать в Аллаха и Его посланников. Остерегайтесь же неверия в посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, после того, как вы убедитесь в истинности его миссии. В этом и других похожих аятах Всевышний Аллах бросил вызов неверующим, чтобы доказать неспособность творений сочинить нечто, подобное Священному Корану, или противостоять ему. Всевышний сказал: «Скажи: “Если бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто, подобное этому Корану, это не удалось бы им, даже если бы они стали помогать друг другу”» (17:88). Разве может творение, созданное из земли, произнести речь, подобную речи Господа господ? Разве может жалкий человек, все качества которого несовершенны, произнести речь, подобную речи совершенного Создателя, Который обладает абсолютным совершенством и ни в чем не нуждается? Человек действительно не способен на такое, и достаточно обладать самыми элементарными познаниями в области литературы, чтобы сравнить Священный Коран с произведениями выдающихся поэтов и писателей и убедиться в большой разнице между ними. Из этого откровения также следует, что надеяться на то, что заблудший человек встанет на прямой путь, можно только в том случае, если он пребывает в замешательстве, терзается сомнениями и не может отличить истину от заблуждения. Если такой человек действительно желает найти истину, то он встает на прямой путь сразу после того, как она открывается ему. Что же касается упрямых неверующих, которые знают истину и сознательно отказываются от нее, то такие люди не возвращаются на прямой путь, потому что они отворачиваются от истины даже после того, как она становится очевидна для них. Они не поступают так по причине своей неосведомленности, и для них нет выхода из сложившегося положения. То же самое можно сказать о сомневающихся неверующих, которые неискренни в своем намерении найти истину. На самом деле истина им безразлична - они не пытаются найти ее и чаще всего не становятся на прямой путь. Следует обратить внимание на то, что в этом аяте Аллах назвал Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, Своим рабом. Подобное выражение в этом славном контексте свидетельствует о том, что одним из важнейших качеств Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, было усердное выполнение им обязанностей раба, благодаря чему он превзошел всех своих предшественников и последователей. Так же Всевышний Аллах охарактеризовал Своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует, при упоминании о ночном переносе в Иерусалим и о ниспослании ему Священного Корана. Всевышний сказал: «Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение» (17:1); «Благословен Тот, Кто ниспослал Своему рабу Различение (Коран), чтобы он предостерег миры» (25:1).