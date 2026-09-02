ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:20
Al-Baqarah
20
2:20
يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير ٢٠
يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَـٰرَهُمْ ۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْا۟ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۟ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَـٰرِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ ٢٠
يَكَادُ
ﱯ
ٱلۡبَرۡقُ
ﱰ
يَخۡطَفُ
ﱱ
أَبۡصَٰرَهُمۡۖ
ﱲﱳ
كُلَّمَآ
ﱴ
أَضَآءَ
ﱵ
لَهُم
ﱶ
مَّشَوۡاْ
ﱷ
فِيهِ
ﱸ
وَإِذَآ
ﱹ
أَظۡلَمَ
ﱺ
عَلَيۡهِمۡ
ﱻ
قَامُواْۚ
ﱼﱽ
وَلَوۡ
ﱾ
شَآءَ
ﱿ
ٱللَّهُ
ﲀ
لَذَهَبَ
ﲁ
بِسَمۡعِهِمۡ
ﲂ
وَأَبۡصَٰرِهِمۡۚ
ﲃﲄ
إِنَّ
ﲅ
ٱللَّهَ
ﲆ
عَلَىٰ
ﲇ
كُلِّ
ﲈ
شَيۡءٖ
ﲉ
قَدِيرٞ
ﲊ
٢٠
ﲋ
[20] สายฟ้าแลบแทบจะเฉี่ยวสายตาของพวกเขาไปคราใดที่มันให้แสงสว่างแก่พวกเขา พวกเขาก็เดินไปในแสงสว่างนั้น และเมื่อมันมืดลงแก่พวกเขา พวกเขาก็หยุดยืน และหากอัลลอฮฺทรงประสงค์แล้ว แน่นอนก็ทรงนำเอาหูและตาของพวกเขาไปแล้ว แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ
] نزیكه ئهو ههوره بروسكهیه چاویان دهربكات، واته: ئایهتهكانی قورئان نزیكه ئابڕوویان ببات و پهرده لهسهر نهێنیهكانیان ههڵماڵێ [
كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ
] ههر ئهوهنده كاتێك كه ئهو ههوره بروسكهیه كه ڕووناكییهك ئهكات كهمێك بهر پێیان ڕووناك ئهبێ ئهوان بهو ڕووناكییه ئهڕۆن [
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا
] وه كاتێك كه تاریك ئهبێتهوه ڕائهوهستن توانای ڕۆیشتنیان نابێ واته: كاتێك كه سهروهت و سامانیان زۆر بێ و غهنیمهتیان ههبێ لهگهڵ موسڵماناندا ئهڕۆن و ئهڵێن: دینی پێغهمبهر
صلی الله علیه وسلم
حهقه، بهڵام كاتێك كه نهبێ یان تووشی بهڵاو موسیبهت و ترسێك ببن ئهو كاته ئهڵێن: دینی محمد
صلی الله علیه وسلم
ناحهقهو پاشگهز ئهبنهوه [
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ
] ئهگهر خوای گهوره ویستی لێ بێت ههستهوهری بیستن و بینینیان لێئهسهنێتهوه [
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٠)
] وه بهدڵنیایی خوای گهوره تواناو دهسهڵاتی بهسهر ههموو شتێكدا ههیه.