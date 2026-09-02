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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:17
Al-Baqarah
17
2:17
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ١٧
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًۭا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِى ظُلُمَـٰتٍۢ لَّا يُبْصِرُونَ ١٧
مَثَلُهُمۡ
ﱁ
كَمَثَلِ
ﱂ
ٱلَّذِي
ﱃ
ٱسۡتَوۡقَدَ
ﱄ
نَارٗا
ﱅ
فَلَمَّآ
ﱆ
أَضَآءَتۡ
ﱇ
مَا
ﱈ
حَوۡلَهُۥ
ﱉ
ذَهَبَ
ﱊ
ٱللَّهُ
ﱋ
بِنُورِهِمۡ
ﱌ
وَتَرَكَهُمۡ
ﱍ
فِي
ﱎ
ظُلُمَٰتٖ
ﱏ
لَّا
ﱐ
يُبۡصِرُونَ
ﱑ
١٧
ﱒ
[17] อุปมาพวกเขานั้น ดังผู้ที่จุดไฟขึ้นครั้งเมื่อไฟได้ให้แสงสว่างแก่สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเขา อัลลอฮฺก็ทรงนำเอาแสงสว่างของพวกเขาไปและปล่อยพวกเขาไว้ในบรรดาความมืด ซึ่งพวกเขาไม่สามารถจะมองเห็นได้
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