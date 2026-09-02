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ตัฟซีร: Al-Baqarah 2:12
Al-Baqarah
12
2:12
الا انهم هم المفسدون ولاكن لا يشعرون ١٢
أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ١٢
أَلَآ
ﲍ
إِنَّهُمۡ
ﲎ
هُمُ
ﲏ
ٱلۡمُفۡسِدُونَ
ﲐ
وَلَٰكِن
ﲑ
لَّا
ﲒ
يَشۡعُرُونَ
ﲓ
١٢
ﲔ
[12] พึงรู้เถิดว่า แท้จริงพวกเขานั่นแหละ เป็นผู้ที่ก่อความเสียหาย แต่ทว่าพวกเขาไม่รู้สึก
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hili wanalolifanya na kudai kuwa ni utengefu ndio uharibifu wenyewe, lakini wao, kwa ujinga wao na ujeuri wao, hawana hisia ya hilo.