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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 25
Al-Anbiya
25
21:25
وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا الاه الا انا فاعبدون ٢٥
وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ٢٥
وَمَآ
ﱁ
أَرۡسَلۡنَا
ﱂ
مِن
ﱃ
قَبۡلِكَ
ﱄ
مِن
ﱅ
رَّسُولٍ
ﱆ
إِلَّا
ﱇ
نُوحِيٓ
ﱈ
إِلَيۡهِ
ﱉ
أَنَّهُۥ
ﱊ
لَآ
ﱋ
إِلَٰهَ
ﱌ
إِلَّآ
ﱍ
أَنَا۠
ﱎ
فَٱعۡبُدُونِ
ﱏ
٢٥
ﱐ
[25] และเรามิได้ส่งรอซูลคนใดก่อนหน้าเจ้านอกจากเราได้วะฮียฺแก่เขาว่า แท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้ นอกจากข้า ดังนั้นพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่อข้า
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