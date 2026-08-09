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ตัฟซีร: Al-An'am 6:89
Al-An'am
89
6:89
اولايك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هاولاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ٨٩
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَـٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًۭا لَّيْسُوا۟ بِهَا بِكَـٰفِرِينَ ٨٩
أُوْلَٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ
ءَاتَيۡنَٰهُمُ
ٱلۡكِتَٰبَ
وَٱلۡحُكۡمَ
وَٱلنُّبُوَّةَۚ
فَإِن
يَكۡفُرۡ
بِهَا
هَٰٓؤُلَآءِ
فَقَدۡ
وَكَّلۡنَا
بِهَا
قَوۡمٗا
لَّيۡسُواْ
بِهَا
بِكَٰفِرِينَ
٨٩
[89] ชนเหล่านี้คือ ผู้ที่เราได้ให้คัมภีร์แก่พวกเขา และให้คำตัดสิน และให้การเป็นนะบีด้วย แต่ถ้าชนเหล่านี้ ปฏิเสธศรัทธาต่อมัน แน่นอนเราได้มอบมันไว้แล้วแก่กลุ่มชนหนึ่งที่พวกเขามิใช่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อมัน
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Al-Sa'di
คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 6:88 ถึง 6:89
Аллах также наставил на прямой путь некоторых из отцов, потомков и братьев упомянутых выше пророков. Он избрал их и повел прямым путем. Он одаряет Своих рабов божественным руководством, помимо которого нет верного руководства. Пусть же люди молят Его о нем, ибо если Он не поведет их прямым путем, то никто другой не сделает этого. Если бы упомянутые выше пророки стали приобщать сотоварищей к Аллаху, то все их деяния стали бы тщетными и бесполезными, потому что приобщение сотоварищей к Нему разрушает любые деяния и обрекает человека на вечные страдания в Преисподней. И если приобщение сотоварищей к Аллаху могло погубить благодеяния даже избранных рабов, то что тогда говорить обо всех остальных людях?