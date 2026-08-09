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ตัฟซีร: Al-An'am 6:76
Al-An'am
76
6:76
فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هاذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين ٧٦
فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًۭا ۖ قَالَ هَـٰذَا رَبِّى ۖ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْـَٔافِلِينَ ٧٦
فَلَمَّا
جَنَّ
عَلَيۡهِ
ٱلَّيۡلُ
رَءَا
كَوۡكَبٗاۖ
قَالَ
هَٰذَا
رَبِّيۖ
فَلَمَّآ
أَفَلَ
قَالَ
لَآ
أُحِبُّ
ٱلۡأٓفِلِينَ
٧٦
[76] ครั้นเมื่อกลางคืนปกคลุมเขา เขาได้เห็นดาวดวงหนึ่ง เขากล่าวว่า นี้คือพระเจ้าของฉัน แต่เมื่อมันลับไป เขาก็กล่าวว่า ฉันไม่ชอบบรรดาสิ่งที่ลับไป
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Al-Sa'di
Когда ночь окутала Ибрахима своим мраком, он увидел небесное светило. Очевидно, это была ярко светящаяся планета, потому что упоминание об одном светиле свидетельствует о том, что оно превосходило все остальные звезды. Некоторые толкователи считали, что это была Венера, но лучше всего об этом известно Аллаху. Ибрахим воскликнул: «Вот мой Господь!» Он сделал вид, что поверил язычникам, и его слова означали: «Это светило будет моим Господом! Но давайте посмотрим, заслуживает ли оно обожествления? Есть ли у нас доказательства его божественности? Благоразумному человеку не подобает обожествлять свои желания и поклоняться богам, не опираясь на убедительные доводы и доказательства». Когда же то светило исчезло из виду, он сказал: «Я не люблю богов, которые закатываются и покидают тех, кто им поклоняется. Истинное божество должно постоянно заботиться об интересах тех, кто ему поклоняется, и управлять их делами насущными. Если же божество покидает людей на продолжительный период времени, то разве ж оно заслуживает поклонения?! Разве поклонение ему не является величайшей глупостью и чудовищной ложью?!»