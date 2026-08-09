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ตัฟซีร: Al-An'am 6:71
Al-An'am
71
6:71
قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ايتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين ٧١
قُلْ أَنَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَـٰطِينُ فِى ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥٓ أَصْحَـٰبٌۭ يَدْعُونَهُۥٓ إِلَى ٱلْهُدَى ٱئْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٧١
قُلۡ
أَنَدۡعُواْ
مِن
دُونِ
ٱللَّهِ
مَا
لَا
يَنفَعُنَا
وَلَا
يَضُرُّنَا
وَنُرَدُّ
عَلَىٰٓ
أَعۡقَابِنَا
بَعۡدَ
إِذۡ
هَدَىٰنَا
ٱللَّهُ
كَٱلَّذِي
ٱسۡتَهۡوَتۡهُ
ٱلشَّيَٰطِينُ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
حَيۡرَانَ
لَهُۥٓ
أَصۡحَٰبٞ
يَدۡعُونَهُۥٓ
إِلَى
ٱلۡهُدَى
ٱئۡتِنَاۗ
قُلۡ
إِنَّ
هُدَى
ٱللَّهِ
هُوَ
ٱلۡهُدَىٰۖ
وَأُمِرۡنَا
لِنُسۡلِمَ
لِرَبِّ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
٧١
[71] จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า เราจะวิงวอน ขอต่อสิ่งที่ไม่ให้คุณแก่เราได้ และไม่ให้โทษแก่เราได้อื่นจากอัลลอฮฺกระนั้นหรือ และเราก็จะถูกให้หันส้นเท้าของเรากลับ หลังจากที่อัลลอฮฺได้ทรงแนะนำเราแล้ว ดั่งผู้ที่พวกชัยฏอนได้ทำให้เขาหลงไปในแผ่นดินในสภาพที่งงงวย ซึ่งเขามีเพื่อน ๆ เรียกร้องเขาให้ไปสู่คำแนะนำที่ถูกต้องว่า จงมาหาพวกเราเถิด จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่าแท้จริงคำแนะนำของอัลลอฮฺเท่านั้นคือคำแนะนำ (ที่แท้จริง) และพวกเราได้รับบัญชาให้เราสวามิภักดิ์แด่พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกเท่านั้น
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Al-Sa'di
О Посланник! Многобожники, приобщающие сотоварищей к Аллаху и молящиеся вместо него другим божествам, призывают вас обратиться в их религию и разъясняют вам качества своих богов. А ведь одного упоминания о них достаточно, чтобы благоразумный человек отказался поклоняться им. Благоразумному человеку достаточно просто ознакомиться с воззрениями многобожников, чтобы убедиться в их порочности еще до того, как он получит неопровержимые доказательства этого. Неужели они полагают, что вы станете поклоняться помимо Аллаха тем, кто не способен помочь или навредить вам? Эти качества присущи любому творению, которому поклоняются вместо Аллаха, потому что творения не способны самостоятельно приносить пользу или причинять вред. Они не распоряжаются происходящим во Вселенной, поскольку власть целиком принадлежит одному Аллаху. Неужели они думают, что вы обратитесь вспять после того, как Он наставил вас на прямой путь? Неужели они думают, что вы откажетесь от верного руководства ради заблуждения и свернете с пути, ведущего в Райские сады блаженства ради того, чтобы следовать путями, ведущими к мучительному наказанию? Здравомыслящий человек никогда не довольствуется таким выбором, потому что сделавший его оказывается в положении того, кого дьяволы на земле ввели в заблуждение, сбили с прямого пути и отдалили от желанной цели, кто пребывает в замешательстве, оказавшись между проповедниками добра и зла. Так можно охарактеризовать положение всех людей, кроме тех, кого уберег Всевышний Аллах, потому что люди всегда испытывают противоречивые влечения и находятся под воздействием разных сил. С одной стороны, они испытывают влияние пророческого послания, здравого разума и непорочного естества, которые призывают их следовать прямым путем и взойти на большие высоты. С другой стороны, они подвержены влиянию сатаны, его последователей и порывов своей души, повелевающей творить зло. Эти факторы подталкивают человека к заблуждению и увлекают его на самое дно Преисподней. Среди людей есть такие, которые всегда - или в большинстве случаев - прислушиваются к призывам тех, кто указывает им на прямой путь. Среди них есть такие, которые поступают противоположным образом. Есть и такие, которые прислушиваются к обоим призывам и одинаково подвержены этим двум противоречивым влечениям. Только пользуясь этим мерилом, можно распознать счастливых праведников и несчастных грешников. Аллах отметил, что единственным верным руководством является путь, который Он узаконил устами Своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует, поскольку все остальные дороги ведут к заблуждению и погибели. Мусульманам велено исповедовать единобожие, придерживаться религиозных повелений и запретов и поклоняться своему Господу. Поистине, это - проявление величайшей милости и самой совершенной заботы Аллаха по отношению к рабам.