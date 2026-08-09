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ตัฟซีร: Al-An'am 6:63
Al-An'am
63
6:63
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لين انجانا من هاذه لنكونن من الشاكرين ٦٣
قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَـٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُۥ تَضَرُّعًۭا وَخُفْيَةًۭ لَّئِنْ أَنجَىٰنَا مِنْ هَـٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ ٦٣
قُلۡ
مَن
يُنَجِّيكُم
مِّن
ظُلُمَٰتِ
ٱلۡبَرِّ
وَٱلۡبَحۡرِ
تَدۡعُونَهُۥ
تَضَرُّعٗا
وَخُفۡيَةٗ
لَّئِنۡ
أَنجَىٰنَا
مِنۡ
هَٰذِهِۦ
لَنَكُونَنَّ
مِنَ
ٱلشَّٰكِرِينَ
٦٣
[63] จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า ใครเล่า จะช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากบรรดาความมืดของทางบก และทางทะเล โดยที่พวกเจ้าวิงวอนขอต่อเขาด้วยความนอบน้อม และแผ่วเบาว่า ถ้าหากพระองค์ทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากสิ่งนี้แล้ว แน่นอนพวกข้าพระองค์ก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่ผู้กตัญญูรู้คุณ
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Al-Sa'di
คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 6:62 ถึง 6:63
После смерти и промежуточной жизни, которая продолжается до Судного дня и сопровождается блаженством или наказанием, творения вернутся к своему Истинному Покровителю. Он правит ими по законам Своего предопределения, верша их судьбами, как пожелает, а также по законам Своей религии, издавая для них повеления и запреты, отправляя к ним посланников и ниспосылая им Священные Писания. Когда же они вернутся к Нему, Он будет править ими по законам справедливого возмездия, вознаграждая их за праведные дела и наказывая их за грехи и злодеяния. Он принимает решения самостоятельно и не медлит с расчетом, потому что обладает совершенным знанием и не упускает из виду деяния Своих рабов, записанные в Хранимой скрижали и письменах, находящихся в руках благородных ангелов-писцов. Если же Всевышний Аллах - Единственный Творец и Правитель, господствующий над рабами, во все времена проявляет о них самую совершенную заботу и правит ими по законам Его предопределения, Его религии и справедливого возмездия, то почему язычники отказываются от поклонения Ему и преклоняются перед творениями, которые не обладают властью, не способны принести даже малейшую пользу и даже не обладают самостоятельной волей?! Клянусь Аллахом, если бы язычники знали, что, исповедуя многобожие и неверие, они измышляют великую ложь и выступают против Аллаха, Который продолжает одарять их благополучием и пропитанием, если бы они знали о Его выдержке, снисходительности и милосердии, то их сердца переполнились бы стремлением познать Его, а их умы озарились бы любовью к Нему, и тогда они возненавидели бы себя за то, что подчинялись сатане, обрекая себя на позор и убыток. Однако этого не происходит, потому что они не способны здраво мыслить.