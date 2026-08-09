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ตัฟซีร: Al-An'am 6:60
Al-An'am
60
6:60
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون ٦٠
وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰٓ أَجَلٌۭ مُّسَمًّۭى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٦٠
وَهُوَ
ٱلَّذِي
يَتَوَفَّىٰكُم
بِٱلَّيۡلِ
وَيَعۡلَمُ
مَا
جَرَحۡتُم
بِٱلنَّهَارِ
ثُمَّ
يَبۡعَثُكُمۡ
فِيهِ
لِيُقۡضَىٰٓ
أَجَلٞ
مُّسَمّٗىۖ
ثُمَّ
إِلَيۡهِ
مَرۡجِعُكُمۡ
ثُمَّ
يُنَبِّئُكُم
بِمَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ
٦٠
[60] และพระองค์คือผู้ที่ทรงให้พวกเจ้าตาย ในเวลากลางคืน และทรงรู้สิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำขึ้นในเวลากลางวัน แล้วก็ทรงให้พวกเจ้าฟื้นคืนชีพในเวลานั้น เพื่อว่าเวลาแห่งอายุที่ถูกกำหนดไว้นั้นจะได้ถูกใช้ให้หมดไป แล้วยังพระองค์นั้นคือการกลับไปของพวกเจ้า แล้วพระองค์จะทรงบอกแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกัน
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ
] خوای گهوره ئهو خوایهیه كه به شهو ئێوه ئهخهوێنێ (يَتَوَفَّاكُمْ) وهفات بهمانای خهوتن دێت [
وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ
] وه زانیاری ههیه كه به ڕۆژ ئێوه چ كردهوهیهكتان كردووه له چاك و خراپ [
ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ
] پاشان بهڕۆژ بهخهبهرتان دێنێتهوه [
لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى
] بۆ ئهوهی كاتێكی دیاریكراوی خۆتان بهسهر بهرن [
ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٦٠)
] پاشان گهڕانهوهتان تهنها بۆ لای خوای گهورهیه له رۆژى قیامهت پاشان خوای گهوره ههواڵتان پێ ئهدات بهو كردهوانهی كه ئێوه ئهنجامتان داوه.