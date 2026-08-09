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ตัฟซีร: Al-An'am 6:58
Al-An'am
58
6:58
قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين ٥٨
قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦ لَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّـٰلِمِينَ ٥٨
قُل
لَّوۡ
أَنَّ
عِندِي
مَا
تَسۡتَعۡجِلُونَ
بِهِۦ
لَقُضِيَ
ٱلۡأَمۡرُ
بَيۡنِي
وَبَيۡنَكُمۡۗ
وَٱللَّهُ
أَعۡلَمُ
بِٱلظَّٰلِمِينَ
٥٨
[58] จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า หากที่ฉันมีสิ่ง (อำนาจ) ที่พวกเจ้าเร่งรีบกันแล้ว แน่นอนกิจการทั้งหลายก็ถูกชี้ขาดระหว่างฉันกับพวกท่านแล้วและอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรู้ยิ่งต่อผู้อธรรมทั้งหลาย
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Al-Sa'di
О Пророк! Скажи тем, кто из-за своего невежества, упрямства и беззакония торопит наказание: «Если бы я распоряжался наказанием, которое вы торопите, то наслал бы его на вас, но это не принесло бы вам никакого добра. Однако власть принадлежит Выдержанному и Терпеливому Господу, Который предоставляет отсрочку даже ослушникам, совершающим дерзкие преступления, ниспосылает им пропитание и одаряет их зримыми и незримыми благами. Ему доподлинно известно о беззаконниках и их поступках, и Он предоставляет им отсрочку, но не предает их злодеяния забвению».