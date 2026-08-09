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ตัฟซีร: Al-An'am 6:41
Al-An'am
41
6:41
بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون ٤١
بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ٤١
بَلۡ
إِيَّاهُ
تَدۡعُونَ
فَيَكۡشِفُ
مَا
تَدۡعُونَ
إِلَيۡهِ
إِن
شَآءَ
وَتَنسَوۡنَ
مَا
تُشۡرِكُونَ
٤١
[41] มิได้ เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกท่านจะวิงวอนขอ แล้วพระองค์ก็จะทรงปลดเปลื้องสิ่งที่พวกท่านวิงวอนให้ช่วยเหลือ หากพระองค์ทรงประสงค์ และพวกเจ้าก็จะลืมสิ่งที่พวกเจ้าให้มีภาคีขึ้น
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Al-Sa'di
คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 6:41 ถึง 6:42
В трудные минуты вы забываете о своих божествах, потому что вам прекрасно известно, что они не приносят пользу, не причиняют вред и не распоряжаются ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением. Когда с вами приключается несчастье, вы искренне обращаетесь с молитвами к Аллаху, потому что вам также известно, что только Он приносит пользу, причиняет вред и внимает молитвам нуждающихся. Почему же вы приобщаете к Нему сотоварищей, когда наслаждаетесь благополучным бытием? Опираетесь ли вы на логические доводы или Священные Писания? Можете ли вы обосновать справедливость своих поступков? Или же вы пытаетесь оболгать Самого Аллаха?