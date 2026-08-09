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ตัฟซีร: Al-An'am 6:39
Al-An'am
39
6:39
والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم ٣٩
وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا صُمٌّۭ وَبُكْمٌۭ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ ۗ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَٰطٍۢ مُّسْتَقِيمٍۢ ٣٩
وَٱلَّذِينَ
كَذَّبُواْ
بِـَٔايَٰتِنَا
صُمّٞ
وَبُكۡمٞ
فِي
ٱلظُّلُمَٰتِۗ
مَن
يَشَإِ
ٱللَّهُ
يُضۡلِلۡهُ
وَمَن
يَشَأۡ
يَجۡعَلۡهُ
عَلَىٰ
صِرَٰطٖ
مُّسۡتَقِيمٖ
٣٩
[39] และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธโองการทั้งหลายของเรานั้น คือผู้ที่หูหนวกและเป็นใบ้ ซึ่งอยู่ในบรรดาความมืด ผู้ใดที่อัลลอฮฺทรงประสงค์ พระองค์ก็จะทรงให้เขาหลงทางไป และผู้ใดที่พระองค์ประสงค์ ก็จะทรงให้เขาอยู่บนทางอันเที่ยงตรง
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العربية
Al-Sa'di
Аллах разъяснил положение неверующих, которые считают ложью Его знамения и отвергают Его посланников. Они сами закрыли перед собой дверь, ведущую на прямой путь, и распахнули перед собой врата, ведущие к погибели. Они глухи к истине и немы, когда возникает необходимость произнести истину, поскольку все их речи лживы и бесполезны. Они погружены во мрак невежества, неверия, несправедливости, упрямства и ослушания, потому что Сам Аллах пожелал ввести их в заблуждение. Он один решает, кого наставить на прямой путь, а кого ввести в заблуждение. При этом Он всегда руководствуется милосердием и мудростью.