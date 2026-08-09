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ตัฟซีร: Al-An'am 6:39
Al-An'am
39
6:39
والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم ٣٩
وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا صُمٌّۭ وَبُكْمٌۭ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ ۗ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَٰطٍۢ مُّسْتَقِيمٍۢ ٣٩
وَٱلَّذِينَ
كَذَّبُواْ
بِـَٔايَٰتِنَا
صُمّٞ
وَبُكۡمٞ
فِي
ٱلظُّلُمَٰتِۗ
مَن
يَشَإِ
ٱللَّهُ
يُضۡلِلۡهُ
وَمَن
يَشَأۡ
يَجۡعَلۡهُ
عَلَىٰ
صِرَٰطٖ
مُّسۡتَقِيمٖ
٣٩
[39] และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธโองการทั้งหลายของเรานั้น คือผู้ที่หูหนวกและเป็นใบ้ ซึ่งอยู่ในบรรดาความมืด ผู้ใดที่อัลลอฮฺทรงประสงค์ พระองค์ก็จะทรงให้เขาหลงทางไป และผู้ใดที่พระองค์ประสงค์ ก็จะทรงให้เขาอยู่บนทางอันเที่ยงตรง
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ
] وه ئهو كهسانهی كه ئایهتهكانی ئێمهیان بهدرۆ زانیوه ئهوانه كهڕن هیچ شتێك نابیستن، وه لاڵن ناتوانن هیچ قسهیهك بكهن، وه له تاریكی كوفرو نهزانی و دوودڵیدان چۆن ئهمانه رێگاى راست دهدۆزنهوه [
مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ
] ههر كهسێك خوای گهوره ویستی لێ بێت گومڕاى ئهكات به دادپهروهرى خۆى ئهوهی كه شایهنی هیدایهت نهبێ و ڕێگای هیدایهت نهگرێته بهرو بهدوای هیدایهتدا نهگهڕێ [
وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٣٩)
] وه ههر كهسێكیش كه خوای گهوره ویستی لێ بێت ئهیخاته سهر ڕێگای ڕاست بهفهزڵی خۆی ئهوهی كه شایهنی هیدایهت بێت و بهدوای هیدایهتدا بگهڕێ.