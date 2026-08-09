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ตัฟซีร: Al-An'am 6:29
Al-An'am
29
6:29
وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ٢٩
وَقَالُوٓا۟ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ٢٩
وَقَالُوٓاْ
إِنۡ
هِيَ
إِلَّا
حَيَاتُنَا
ٱلدُّنۡيَا
وَمَا
نَحۡنُ
بِمَبۡعُوثِينَ
٢٩
[29] และพวกเขากล่าวว่า มันมิใช่อะไรอื่นนอกจากชีวิตความเป็นอยู่ของเราในโลกนี้เท่านั้น และเรานั้นใช่ว่าจะเป็นผู้ถูกให้ฟื้นคืนชีพก็หาไม่
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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Al-Sa'di
คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 6:28 ถึง 6:29
Всевышний сообщил о положении многобожников в День воскресения, когда они окажутся перед Огненной Преисподней. Их остановят перед Геенной, чтобы они выслушали порицания и упреки. Это будет ужасающая картина и душераздирающее зрелище. Они признаются в том, что исповедовали неверие и уклонялись от повиновения Аллаху и пожелают, чтобы их вернули в земной мир. Они пообещают никогда больше не отрицать знамения Аллаха и быть истинными верующими, однако произойдет это только потому, что им откроется то, что они скрывали прежде. Очень часто им приходилось осознавать, что они - лжецы, однако они скрывали это в своих сердцах. Дурные намерения не позволяли им отречься от лжи и отворачивали их сердца от добра, и поэтому даже в Последней жизни их обещания будут лживыми. Они пообещают это только для того, чтобы отвратить от себя надвигающееся наказание, и если бы их вернули обратно, то они снова совершали бы запрещенные поступки, потому что они - лжецы.