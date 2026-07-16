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Al-An'am
27
6:27
ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المومنين ٢٧
وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا۟ يَـٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٧
وَلَوۡ
تَرَىٰٓ
إِذۡ
وُقِفُواْ
عَلَى
ٱلنَّارِ
فَقَالُواْ
يَٰلَيۡتَنَا
نُرَدُّ
وَلَا
نُكَذِّبَ
بِـَٔايَٰتِ
رَبِّنَا
وَنَكُونَ
مِنَ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
٢٧
[27] และหากเจ้าจะได้เห็น ขณะที่พวกเขาถูกให้หยุดยืนเบื้องหน้าไฟนรก แล้วพวกเขาได้กล่าวว่า โอ้! หวังว่าเราจะถูกนำกลับไป และเราก็จะไม่ปฏิเสธบรรดาโองการแห่งพระเจ้าของเราอีก และเราก็จะได้กลายเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่ผู้ศรัทธา
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ
] ئای محمد- صلى الله عليه وسلم - لهو ڕۆژهی كه ئهو كافرانه ئهبینی بهندكراون و ڕاوهستێندراون لهسهر ئاگری دۆزهخ و بهچاوى خۆیان سزاكانى ناو دۆزهخ دهبینن كه ئهوه دیمهنێكی زۆر ترسناكه. {لە رۆژی قیامەت كافران پەشیمانن لە بیروباوەڕیان} [
فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢٧)
] ئهو كاته كافران ئهڵێن: خۆزگایا ئهگهڕێندراینهوه بۆ دونیا و ئایهتهكانی خوای گهورهمان به درۆ نهئهزانی وه ئهبووین به باوهڕدارو باوهڕمان پێ ئههێناو كردهوهى چاكمان دهكرد.