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Al-An'am
24
6:24
انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ٢٤
ٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ٢٤
ٱنظُرۡ
كَيۡفَ
كَذَبُواْ
عَلَىٰٓ
أَنفُسِهِمۡۚ
وَضَلَّ
عَنۡهُم
مَّا
كَانُواْ
يَفۡتَرُونَ
٢٤
[24] จงดูเถิด (มุฮัมมัด) ว่า พวกเขาได้โกหกแก่ตัวพวกเขาเองอย่างไร และสิ่งที่พวกเขาเคยอุปโลกน์ขึ้นก็ได้หายไปจากพวกเขา
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Al-Sa'di
Подумать только, как поразительно их поведение! Клянусь Аллахом, они измышляют ложь, которая обернется для них величайшим убытком и причинит им огромный вред, потому что божества, которым они поклоняются наряду с Аллахом, отрекутся от них и покинут их. Воистину, Аллах бесконечно далек от всего, что они измышляют!