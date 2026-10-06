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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-An'am อายาห์ 131
Al-An'am
131
6:131
ذالك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون ١٣١
ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍۢ وَأَهْلُهَا غَـٰفِلُونَ ١٣١
ذَٰلِكَ
ﱁ
أَن
ﱂ
لَّمۡ
ﱃ
يَكُن
ﱄ
رَّبُّكَ
ﱅ
مُهۡلِكَ
ﱆ
ٱلۡقُرَىٰ
ﱇ
بِظُلۡمٖ
ﱈ
وَأَهۡلُهَا
ﱉ
غَٰفِلُونَ
ﱊ
١٣١
ﱋ
[131] นั่นก็เพราะว่า พระเจ้าของเจ้านั้นมิเคยเป็นผู้ทำลายเมืองทั้งหลายด้วยความอธรรม โดยที่ชาวเมืองเหล่านั้นไม่รู้อะไร
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