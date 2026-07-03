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Al-An'am
115
6:115
وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ١١٥
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًۭا وَعَدْلًۭا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١٥
وَتَمَّتۡ
كَلِمَتُ
رَبِّكَ
صِدۡقٗا
وَعَدۡلٗاۚ
لَّا
مُبَدِّلَ
لِكَلِمَٰتِهِۦۚ
وَهُوَ
ٱلسَّمِيعُ
ٱلۡعَلِيمُ
١١٥
[115] และถ้อยคำแห่งพระเจ้าของเจ้านั้นครบถ้วนแล้ว ซึ่งความสัจจะและความยุติธรรมไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงบรรดาถ้อยคำของพระองค์ได้และพระองค์นั้นคือผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้
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Al-Sa'di
Аллах разъяснил, что Его слова содержат правдивые повествования и справедливые повеления и запреты. Нет более правдивых повествований и более справедливых повелений и запретов, чем те, которые Аллах ниспослал в Своем славном писании. Его слова не подлежат отмене, потому что они - высшая правда и абсолютная истина, которую невозможно исказить или заменить чем-то более совершенным. Среди Его прекрасных имен - Слышащий и Знающий. Он слышит голоса всех творений, которые обращаются к нему на разных языках со всевозможными просьбами. Он ведает обо всем очевидном и сокровенном, прошлом и будущем.