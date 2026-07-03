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Al-An'am
113
6:113
ولتصغى اليه افيدة الذين لا يومنون بالاخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ١١٣
وَلِتَصْغَىٰٓ إِلَيْهِ أَفْـِٔدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا۟ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ١١٣
وَلِتَصۡغَىٰٓ
إِلَيۡهِ
أَفۡـِٔدَةُ
ٱلَّذِينَ
لَا
يُؤۡمِنُونَ
بِٱلۡأٓخِرَةِ
وَلِيَرۡضَوۡهُ
وَلِيَقۡتَرِفُواْ
مَا
هُم
مُّقۡتَرِفُونَ
١١٣
[113] และเพื่อที่หัวใจของบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อปรโลกจะได้โน้มเอียงไปสู่คำพูดที่ตกแต่งนั้นและเพื่อที่พวกเขาจะได้พึงพอใจในคำพูด นั้น และเพื่อที่พวกเขาจะได้กระทำในสิ่งที่พวกเขาเป็นผู้กระทำกันอยู่
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Al-Sa'di
Всевышний утешил Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, вестью о том, что враги отвергают его проповеди, сражаются с ним и завидуют ему потому, что так Аллах поступает со всеми пророками. Какой бы пророк не приходил к людям, у него обязательно появлялись враги среди джиннов и людей, которые были сущими дьяволами и боролись со всем, что проповедовали посланники. Такие дьяволы призывают исповедовать ошибочные воззрения и приукрашивают их, обольщая тем самым глупцов и склоняя на свою сторону безрассудных людей, которые не способны постичь истину и разобраться в сути происходящего. Они с удовольствием выслушают красивые слова и обольстительные изречения и принимают правду за вымысел, а вымысел - за правду. Однако склоняются к таким обольстительным словам только сердца тех, кто не верует в Последнюю жизнь. Именно отсутствие веры в Судный день и неспособность здраво мыслить побуждают их поступать так. Поначалу они только склоняются к обольстительным словам, но стоит им уклониться от истины и услышать речи, которые кажутся им прекрасными, как они одобряют свой выбор и радуются ему в сердцах. В результате этого ошибочные взгляды становятся их окончательными убеждениями и их неотъемлемым качеством. Это приводит к тому, что они начинают лгать и совершать порочные поступки, являющиеся неизбежным следствием их дурных воззрений. Таково положение дьяволов из числа людей и джиннов, измышляющих гнусную ложь. Что же касается верующих, которые уверовали в Последнюю жизнь и обладают полноценным разумом, то они не обольщаются ложью и не поддаются ее губительному влиянию. Напротив, они всей душой стремятся познать истину и задумываются над смыслом того, к чему призывают проповедники. Если их призывают к истине, то они соглашаются с ней и покоряются ей, даже если ее преподносят простыми словами и скромными выражениями. Если же слова проповедников оказываются лживыми, то они отвергают их, независимо от того, кто предлагает им исповедовать эти воззрения, даже если их ложь облачена в прекрасный наряд, который нежнее шелка. Всевышний пожелал, чтобы у пророков были враги, которые отстаивали и проповедовали ложь, чтобы подвергнуть Своих рабов испытанию и отличить правдивых верующих от лжецов, благоразумных людей - от невежд, а зрячих - от слепцов. Еще одна мудрость такого установления в том, что оно позволяет разъяснить истину. Ведь истина становится очевидной, когда ложь начинает сопротивляться ей. Только при таких обстоятельствах становятся ясны доказательства и свидетельства, подтверждающие правдивость истины и изобличающие порочность лжи. Поистине, именно ради достижения этой цели должны состязаться друг с другом состязающиеся.