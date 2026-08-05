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ตัฟซีร: Al-An'am 6:10
Al-An'am
10
6:10
ولقد استهزي برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزيون ١٠
وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍۢ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا۟ مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ١٠
وَلَقَدِ
ٱسۡتُهۡزِئَ
بِرُسُلٖ
مِّن
قَبۡلِكَ
فَحَاقَ
بِٱلَّذِينَ
سَخِرُواْ
مِنۡهُم
مَّا
كَانُواْ
بِهِۦ
يَسۡتَهۡزِءُونَ
١٠
[10] และแน่นอนบรรดารอซูล ก่อนเจ้านั้นได้ถูกเย้ยหยันมาแล้ว ดังนั้นจึงได้ล้อมบรรดาผู้ที่เย้ยหยันรอซูลเหล่านั้นไว้ ซึ่งสิ่งที่พวกเขาเคยเย้ยหยันกัน
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний утешил Своего посланника и пригрозил его врагам, поведав о наказании, поразившем древние народы, которые отвергали предыдущих Божьих посланников, явившихся к ним с ясными знамениями, и даже насмехались над ними и их проповедями. Аллах погубил их за неверие и непризнание истины и подверг их устрашающему наказанию. Они насмехались над лютой карой, однако она окружила их со всех сторон. Пусть же неверующие остерегаются и впредь отвергать истину, дабы их не постигло то, что постигло их предшественников.