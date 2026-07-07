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Adh-Dhariyat
41
51:41
وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ٤١
وَفِى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ٤١
وَفِي
عَادٍ
إِذۡ
أَرۡسَلۡنَا
عَلَيۡهِمُ
ٱلرِّيحَ
ٱلۡعَقِيمَ
٤١
[41] และในเรื่องของอ๊าด เมื่อเราได้ส่งลมพายุที่ทำลายล้างมายังพวกเขา
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
أي
{ وفي عَادٍ }
القبيلة المعروفة آية عظيمة
{ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ }
أي: التي لا خير فيها، حين كذبوا نبيهم هودا عليه السلام.