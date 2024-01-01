3

Когда Фараон решил убить Мусу, этот верующий, благоразумный и решительный человек осмелился изобличить порочность подобных намерений и сказал: «Неужели вера в Аллаха является преступлением, которое заслуживает самого сурового наказания - казни? Муса считает своим Господом Всевышнего Аллаха и подтверждает свою правоту многочисленными знамениями. Каждый из вас, от мала до велика, наслышан об этих знамениях, и вы не можете убить его. Если бы вы опровергли проповедуемую им истину и привели свои убедительные доказательства, то вы могли бы подумывать об убийстве Мусы. Но его доводы оказались неопровержимыми, а его знамения - величественными, и поэтому у вас нет никакого основания для убийства этого праведника. Затем он привел своим соплеменникам веский логический довод, который способен убедить каждого благоразумного человека. Он сказал: «Притязания Мусы могут быть либо лживыми, либо справедливыми. Если он лжет, то своей ложью он причинит вред только себе. Вы не будете страдать из-за него, потому что вы отказались уверовать в него. Если же он говорит правду, а он уже явил вам многочисленные доказательства своей правоты, то Аллах непременно покарает вас как при жизни на земле, так и после смерти. Посему опасайтесь того, что вас поразит часть того, чем он вам угрожает, то есть скорое наказание в мирской жизни». Эти слова свидетельствуют о том, как умен и рассудителен был уверовавший родственник Фараона и как искусно он защищал пророка Мусу. Он не позволил египетским вельможам заподозрить неладное и представил им ситуацию так, что убийство Мусы в обоих случаях было бы глупостью и необдуманным поступком. Да будет Аллах доволен этим верующим! Да будет этот верующий доволен вознаграждением своего Господа! Да простит Аллах его прегрешения! Да смилостивится Аллах над ним! Он не ограничился тем, что защитил святого пророка, а заявил во всеуслышание, что Муса действительно близок к истине. Он сказал: «Аллах не ведет прямым путем тех, кто отдает предпочтение лжи и отвергает истину. Аллах не помогает таким людям найти истину, и поэтому их слова и доказательства всегда бывают лживы и неубедительны. А что касается проповедей Мусы, то вы воочию убедились в их правдивости, потому что они подкрепляются неопровержимыми логическими доводами и удивительными чудесами. Тот, кто следует таким путем, не может быть преступником и лжецом». Произнести такую речь может только человек, который обладает здравым умом, рассудительностью и хорошими познаниями о Всевышнем Аллахе. Затем он искренне предостерег своих соплеменников от заблуждения и напомнил им об ужасном наказании в Последней жизни. Он сказал: