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Tafsir: Taha 20:99
Taha
99
20:99
كذالك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا ٩٩
كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ ءَاتَيْنَـٰكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًۭا ٩٩
كَذَٰلِكَ
نَقُصُّ
عَلَيۡكَ
مِنۡ
أَنۢبَآءِ
مَا
قَدۡ
سَبَقَۚ
وَقَدۡ
ءَاتَيۡنَٰكَ
مِن
لَّدُنَّا
ذِكۡرٗا
٩٩
This is how We relate to you ˹O Prophet˺ some of the stories of the past. And We have certainly granted you a Reminder
1
from Us.
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Al-Sa'di
You are reading a tafsir for the group of verses 20:99 to 20:100
Всевышний напомнил Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, о Своей милости по отношению к нему, которая проявляется в том, что ему открываются знания о давно минувших событиях. Одним из таких откровений стала эта славная история, в которой содержится много мудрых положений. Ее правдивость не отрицают даже люди Писания. Ты никогда не изучал историю прежних народов и не обучался у книжников, и, несмотря на это, твои знания полностью соответствуют сохранившимся у них правдивым повествованиям. Воистину, это свидетельствует о том, что ты действительно являешься посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и что принесенное тобой учение является сущей правдой. Ниспосланный тебе Священный Коран представляет собой щедрый и бесценный дар. В нем содержатся знания о прежних и будущих народах и откровения, благодаря которым люди могут поминать совершенные имена и качества Аллаха и всегда помнить о религиозных предписаниях, запретах и воздаянии. Человеческий разум и подсознание свидетельствуют о красоте и совершенстве коранических предписаний, а Коран не перестает напоминать людям о заключенном в нем знании. Он был назиданием для посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и остается назиданием для его последователей. А это значит, что каждый мусульманин обязан покориться коранической истине, повиноваться ниспосланным в Писании повелениям, почитать его надлежащим образом, обучаться ему, обучать других и следовать прямым путем, который освещается светом этого откровения. Если же человек отворачивается от него или даже отказывается уверовать в него, то тем самым он отвергает величайшую из Божьих милостей и обрекает себя на заслуженное наказание. Вот почему далее Всевышний сказал: