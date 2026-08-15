Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Taha 20:90
Taha
90
20:90
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمان فاتبعوني واطيعوا امري ٩٠
وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَـٰرُونُ مِن قَبْلُ يَـٰقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَـٰنُ فَٱتَّبِعُونِى وَأَطِيعُوٓا۟ أَمْرِى ٩٠
وَلَقَدۡ
قَالَ
لَهُمۡ
هَٰرُونُ
مِن
قَبۡلُ
يَٰقَوۡمِ
إِنَّمَا
فُتِنتُم
بِهِۦۖ
وَإِنَّ
رَبَّكُمُ
ٱلرَّحۡمَٰنُ
فَٱتَّبِعُونِي
وَأَطِيعُوٓاْ
أَمۡرِي
٩٠
Aaron had already warned them beforehand, “O my people! You are only being tested by this, for indeed your ˹one true˺ Lord is the Most Compassionate. So follow me and obey my orders.”
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ
] وه پێش ئهوهی كه موسا -
صلی الله علیه وسلم
- بگهڕێتهوه هارونیش -
صلی الله علیه وسلم
- پێی وتن ئهی قهومهكهی خۆم ئهمه تاقیكردنهوهیهكهو كهوتوونهته ناو تاقیكردنهوهو گومڕابوونهو له ڕێی ڕاست لاتان داوه [
وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ
] وه ئهم گوێلكه خوای ئێوه نیهو بهدڵنیایى پهروهردگاری ئێوه الله یه رهحمانه [
فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (٩٠)
] ئێوه شوێن من بكهون وه گوێڕایهڵی فهرمانی من بكهن و عیبادهتی خوا بكهن نهك عیبادهتی ئهو گوێلكه.