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Taha
79
20:79
واضل فرعون قومه وما هدى ٧٩
وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُۥ وَمَا هَدَىٰ ٧٩
وَأَضَلَّ
فِرۡعَوۡنُ
قَوۡمَهُۥ
وَمَا
هَدَىٰ
٧٩
And ˹so˺ Pharaoh led his people astray, and did not guide ˹them rightly˺.
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Qira'at
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العربية
Al-Sa'di
Таковы последствия неверия, заблуждения и отказа от прямого пути. Фараон ввел свой народ в заблуждение, приукрасил в их глазах неверие и привил им отвращение к проповедям Мусы. Он обманул свой народ и ни разу не указал ему на прямой путь. В результате он привел египтян к источнику заблуждения и обольщения, который вливается в море мучений и страданий.