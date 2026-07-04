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Taha
77
20:77
ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى ٧٧
وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًۭا فِى ٱلْبَحْرِ يَبَسًۭا لَّا تَخَـٰفُ دَرَكًۭا وَلَا تَخْشَىٰ ٧٧
وَلَقَدۡ
أَوۡحَيۡنَآ
إِلَىٰ
مُوسَىٰٓ
أَنۡ
أَسۡرِ
بِعِبَادِي
فَٱضۡرِبۡ
لَهُمۡ
طَرِيقٗا
فِي
ٱلۡبَحۡرِ
يَبَسٗا
لَّا
تَخَٰفُ
دَرَكٗا
وَلَا
تَخۡشَىٰ
٧٧
And We surely inspired Moses, ˹saying,˺ “Leave with My servants ˹at night˺ and strike a dry passage for them across the sea. Have no fear of being overtaken, nor be concerned ˹of drowning˺.”
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Al-Sa'di
You are reading a tafsir for the group of verses 20:76 to 20:77
Правоверные, которые уверовали в Божьих посланников, руководствовались Небесными Писаниями и выполняли обязательные и желательные предписания религии, поселятся в высоких горницах и прекрасных дворцах. Они будут наслаждаться бесконечными удовольствиями на берегах журчащих ручейков. Их уделом будут вечная жизнь и величайшая радость, и они получат то, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. Это вознаграждение будет воздаянием тем, кто очистился от сомнений, неверия, пороков и непослушания Аллаху. Такие люди либо вообще не совершали этих величайших грехов, либо покаялись в совершенных ими грехах. А наряду с этим они очистили свои души и украсили себя правой верой и благими деяниями. Для того чтобы очиститься, человек должен очиститься от скверны и суметь обрести добро, и только при соблюдении этих двух условий человек может очиститься.