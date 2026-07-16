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Taha
66
20:66
قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى ٦٦
قَالَ بَلْ أَلْقُوا۟ ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ٦٦
قَالَ
بَلۡ
أَلۡقُواْۖ
فَإِذَا
حِبَالُهُمۡ
وَعِصِيُّهُمۡ
يُخَيَّلُ
إِلَيۡهِ
مِن
سِحۡرِهِمۡ
أَنَّهَا
تَسۡعَىٰ
٦٦
Moses responded, “No, you go first.” And suddenly their ropes and staffs appeared to him—by their magic—to be slithering.
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السعدي Al-Sa'di
فقال لهم موسى:
{ بَلْ أَلْقُوا }
فألقوا حبالهم وعصيهم،
{ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ }
أي: إلى موسى
{ مِنْ سِحْرِهِمْ }
البليغ
{ أَنَّهَا تَسْعَى }
أي: أنها حيات تسعى فلما خيل إلى موسى ذلك.