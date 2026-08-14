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Tafsir: Taha 20:49
Taha
49
20:49
قال فمن ربكما يا موسى ٤٩
قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَـٰمُوسَىٰ ٤٩
قَالَ
فَمَن
رَّبُّكُمَا
يَٰمُوسَىٰ
٤٩
Pharaoh asked, “Who then is the Lord of you two, O Moses?”
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Al-Sa'di
You are reading a tafsir for the group of verses 20:48 to 20:49
Это знание является откровением от Аллаха, а не нашими измышлениями. Если человек отрицает слова Аллаха и Его посланников и уклоняется от повиновения им, то его ожидает мучительное наказание. Такими словами Всевышний призывал Фараона уверовать в истину и покориться ей и предостерегал его от неверия и ослушания. Однако проповеди и увещевания не принесли ему никакой пользы, и он предпочел отвергнуть своего Господа, довольствовался неверием и принялся упрямо и несправедливо оспаривать истину.