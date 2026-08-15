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Tafsir: Taha 20:134
Taha
134
20:134
ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى ١٣٤
وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكْنَـٰهُم بِعَذَابٍۢ مِّن قَبْلِهِۦ لَقَالُوا۟ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًۭا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ١٣٤
وَلَوۡ
أَنَّآ
أَهۡلَكۡنَٰهُم
بِعَذَابٖ
مِّن
قَبۡلِهِۦ
لَقَالُواْ
رَبَّنَا
لَوۡلَآ
أَرۡسَلۡتَ
إِلَيۡنَا
رَسُولٗا
فَنَتَّبِعَ
ءَايَٰتِكَ
مِن
قَبۡلِ
أَن
نَّذِلَّ
وَنَخۡزَىٰ
١٣٤
Had We destroyed them with a torment before this ˹Prophet came˺, they would have surely argued, “Our Lord! If only You had sent us a messenger, we would have followed Your revelations before being humiliated and put to shame.”
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﴿وَلَوۡ أَنَّاۤ أَهۡلَكۡنَـٰهُم بِعَذَابࣲ مِّن قَبۡلِهِۦ﴾ قَبْل مُحَمَّد الرَّسُول ﴿لَقَالُوا۟﴾ يَوْم الْقِيَامَة ﴿رَبَّنَا لَوۡلَاۤ﴾ هَلَّا ﴿أَرۡسَلۡتَ إِلَیۡنَا رَسُولࣰا فَنَتَّبِعَ ءَایَـٰتِكَ﴾ الْمُرْسَل بِهَا ﴿مِن قَبۡلِ أَن نَّذِلَّ﴾ فِي الْقِيَامَة ﴿وَنَخۡزَىٰ ١٣٤﴾ فِي جَهَنَّم