Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Taha 20:133
Taha
133
20:133
وقالوا لولا ياتينا باية من ربه اولم تاتهم بينة ما في الصحف الاولى ١٣٣
وَقَالُوا۟ لَوْلَا يَأْتِينَا بِـَٔايَةٍۢ مِّن رَّبِّهِۦٓ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ١٣٣
وَقَالُواْ
لَوۡلَا
يَأۡتِينَا
بِـَٔايَةٖ
مِّن
رَّبِّهِۦٓۚ
أَوَلَمۡ
تَأۡتِهِم
بَيِّنَةُ
مَا
فِي
ٱلصُّحُفِ
ٱلۡأُولَىٰ
١٣٣
They demand, “If only he could bring us a sign from his Lord!”
1
Have they not ˹already˺ received a confirmation of what is in earlier Scriptures?
2
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ
] كافران ئهیانووت ئهوه بۆچی موعجیزهیهكمان بۆ ناهێنێ له لایهن پهروهردگارێوه لهسهر راستێتى پێغهمبهرایهتیهكهى [
أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى (١٣٣)
] ئایا بهڵگهی بۆ نههێناون ئهوهی له كتێبهكانی پێشتردا له تهورات و ئینجیل و زهبورو سهرجهم كتێبهكانی تر كه بۆ پێغهمبهرانی تر دابهزیوه كه لهوێشدا به ڕاشكاوی باسی پێغهمبهرایهتی پێغهمبهرى خوا -
صلی الله علیه وسلم
- كراوه.