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Tafsir: Taha 20:131
Taha
131
20:131
ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى ١٣١
وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًۭا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌۭ وَأَبْقَىٰ ١٣١
وَلَا
تَمُدَّنَّ
عَيۡنَيۡكَ
إِلَىٰ
مَا
مَتَّعۡنَا
بِهِۦٓ
أَزۡوَٰجٗا
مِّنۡهُمۡ
زَهۡرَةَ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ٱلدُّنۡيَا
لِنَفۡتِنَهُمۡ
فِيهِۚ
وَرِزۡقُ
رَبِّكَ
خَيۡرٞ
وَأَبۡقَىٰ
١٣١
Do not let your eyes crave what We have allowed some of the disbelievers to enjoy; the ˹fleeting˺ splendour of this worldly life, which We test them with. But your Lord’s provision ˹in the Hereafter˺ is far better and more lasting.
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﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَیۡنَیۡكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعۡنَا بِهِۦۤ أَزۡوَ ٰجࣰا﴾ أَصْنَافًا ﴿مِّنۡهُمۡ زَهۡرَةَ ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَا﴾ زِينَتهَا وَبَهْجَتهَا ﴿لِنَفۡتِنَهُمۡ فِیهِۚ﴾ بِأَنْ يَطْغَوْا ﴿وَرِزۡقُ رَبِّكَ﴾ فِي الْجَنَّة ﴿خَیۡرࣱ﴾ مِمَّا أُوتُوهُ فِي الدُّنْيَا ﴿وَأَبۡقَىٰ ١٣١﴾ أدوم