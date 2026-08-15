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Tafsir: Taha 20:129
Taha
129
20:129
ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى ١٢٩
وَلَوْلَا كَلِمَةٌۭ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًۭا وَأَجَلٌۭ مُّسَمًّۭى ١٢٩
وَلَوۡلَا
كَلِمَةٞ
سَبَقَتۡ
مِن
رَّبِّكَ
لَكَانَ
لِزَامٗا
وَأَجَلٞ
مُّسَمّٗى
١٢٩
Had it not been for a prior decree from your Lord
1
˹O Prophet˺ and a term already set, their ˹instant˺ doom would have been inevitable.
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Al-Sa'di
Этими словами Господь утешил Своего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и призвал его воздержаться от проклятий в адрес неверных, которые отворачиваются от истины. Неверие и безбожие обрекают этих людей на страдания и мучения, от которых им не удастся избавиться, потому что Аллах сделал наказание неизбежным последствием грехов и злодеяний. Неверные уже встали на этот путь, но Аллах отсрочил их наказание и дал слово не подвергать Своих рабов лютой каре до наступления установленного срока. И если грешники возвращаются на путь своего Господа до исполнения Божьего обещания, то Он принимает их покаяния и избавляет их от наказания.