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Tafsir: Taha 20:122
Taha
122
20:122
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ١٢٢
ثُمَّ ٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ١٢٢
ثُمَّ
ٱجۡتَبَٰهُ
رَبُّهُۥ
فَتَابَ
عَلَيۡهِ
وَهَدَىٰ
١٢٢
Then his Lord chose him ˹for His grace˺, accepted his repentance, and guided him ˹rightly˺.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.