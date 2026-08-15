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Tafsir: Taha 20:116
Taha
116
20:116
واذ قلنا للملايكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى ١١٦
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ١١٦
وَإِذۡ
قُلۡنَا
لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ
ٱسۡجُدُواْ
لِأٓدَمَ
فَسَجَدُوٓاْ
إِلَّآ
إِبۡلِيسَ
أَبَىٰ
١١٦
And ˹remember˺ when We said to the angels, “Prostrate before Adam,” so they all did—but not Iblîs,
1
who refused ˹arrogantly˺.
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Al-Sa'di
После того как Аллах своими руками завершил сотворение Адама, обучил его именам творений и почтил великой милостью, Он повелел ангелам пасть ниц перед человеком и тем самым выразить ему свое почтение. Ангелы тотчас повиновались Господу, и только Иблис, который находился среди них, надменно отказался поклониться Адаму и сказал: «Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его сотворил из глины» (38:76). Это было свидетельством величайшей ненависти, которую Иблис испытывал к Адаму и его супруге. Зависть породила в нем ненависть, и поэтому Аллах предостерег Адама и его супругу от этого коварного врага.