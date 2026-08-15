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Tafsir: Taha 20:114
Taha
114
20:114
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما ١١٤
فَتَعَـٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًۭا ١١٤
فَتَعَٰلَى
ٱللَّهُ
ٱلۡمَلِكُ
ٱلۡحَقُّۗ
وَلَا
تَعۡجَلۡ
بِٱلۡقُرۡءَانِ
مِن
قَبۡلِ
أَن
يُقۡضَىٰٓ
إِلَيۡكَ
وَحۡيُهُۥۖ
وَقُل
رَّبِّ
زِدۡنِي
عِلۡمٗا
١١٤
Exalted is Allah, the True King! Do not rush to recite ˹a revelation of˺ the Quran ˹O Prophet˺ before it is ˹properly˺ conveyed to you,
1
and pray, “My Lord! Increase me in knowledge.”
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[
فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ
] خوای گهوره الله مهلیك و پاشایهكی حهقه پاك و بهرزو بڵنده له زات و سیفات و كرداریدا [
وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- پهله مهكه له وهرگرتنی قورئان پێش ئهوهی كه وهحیهكه به تۆ بگات، سهرهتا جبریل وهحی ئههێنا پێش ئهوهی تهواو بێ پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- له دوایهوه ئهیووتهوه [
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (١١٤)
] ئهوه تۆ بڵێ: ئهی پهروهردگار زانیاریم زیاد بكه، (فهرمانى پێنهكرد به داواكردنى زیادكردنى دونیا، بهڵكو زیاد كردنى زانست و زانیارى، بۆیه تا وهفاتى فهرموو زانیارى له زیاد بووندا بوو، ئهمهیش بێنرخى دونیاو بهرزى پلهوپایهى زانست دهردهخات).