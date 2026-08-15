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Tafsir: Taha 20:112
Taha
112
20:112
ومن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا يخاف ظلما ولا هضما ١١٢
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًۭا وَلَا هَضْمًۭا ١١٢
وَمَن
يَعۡمَلۡ
مِنَ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
وَهُوَ
مُؤۡمِنٞ
فَلَا
يَخَافُ
ظُلۡمٗا
وَلَا
هَضۡمٗا
١١٢
But whoever does good and is a believer will have no fear of being wronged or denied ˹their reward˺.
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[
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
] وه ههر كهسێكیش له دونیادا كردهوهی چاكی كردبێ و باوهڕدار بووبێت (كردهوهى چاك ئهوهیه كه نیهتت بۆ خوا بێت و بۆ ریات نهبێت، وه لهسهر سوننهت بێت و بیدعه نهبێت) [
فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا
] ئهوه لهوه ناترسێ كه ستهمی لێ بكرێ و تاوانی جگه له خۆی بخرێته سهرشانی [
وَلَا هَضْمًا (١١٢)
] یاخود پاداشتی چاكهكانی لێ كهم بكرێ.