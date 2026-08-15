Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Taha 20:103
Taha
103
20:103
يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا ١٠٣
يَتَخَـٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًۭا ١٠٣
يَتَخَٰفَتُونَ
بَيۡنَهُمۡ
إِن
لَّبِثۡتُمۡ
إِلَّا
عَشۡرٗا
١٠٣
They will whisper among themselves, “You stayed no more than ten days ˹on the earth˺.”
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
You are reading a tafsir for the group of verses 20:101 to 20:103
Кто отказывается уверовать в Священный Коран, пренебрегает его повелениями и запретами либо считает необязательным постижение его истинного смысла, тот взваливает на свои плечи бремя величайшего греха. Именно этот грех подталкивает человека к неверию и заблуждению, в результате чего человек обрекает себя вечно нести бремя этого греха. В День воскресения злодеяния обернутся для него наказанием, и он будет вечно вкушать плоды своих больших и малых прегрешений. Как же скверно бремя адских мучеников! Как же мучительно наказание, которое ожидает их в День воскресения!