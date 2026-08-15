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Tafsir: Taha 20:100
Taha
100
20:100
من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا ١٠٠
مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وِزْرًا ١٠٠
مَّنۡ
أَعۡرَضَ
عَنۡهُ
فَإِنَّهُۥ
يَحۡمِلُ
يَوۡمَ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
وِزۡرًا
١٠٠
Whoever turns away from it will surely bear the burden ˹of sin˺ on the Day of Judgment,
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العربية
السعدي Al-Sa'di
وأما مقابلته بالإعراض، أو ما هو أعظم منه من الإنكار، فإنه كفر لهذه النعمة، ومن فعل ذلك، فهو مستحق للعقوبة،
ولهذا قال:
{ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ }
فلم يؤمن به، أو تهاون بأوامره ونواهيه، أو بتعلم معانيه الواجبة
{ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا }
وهو ذنبه، الذي بسببه أعرض عن القرآن، وأولاه الكفر والهجران،