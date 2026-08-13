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Tafsir: Yusuf 12:84
Yusuf
84
12:84
وتولى عنهم وقال يا اسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ٨٤
وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَـٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌۭ ٨٤
وَتَوَلَّىٰ
عَنۡهُمۡ
وَقَالَ
يَٰٓأَسَفَىٰ
عَلَىٰ
يُوسُفَ
وَٱبۡيَضَّتۡ
عَيۡنَاهُ
مِنَ
ٱلۡحُزۡنِ
فَهُوَ
كَظِيمٞ
٨٤
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العربية
Al-Sa'di
Опечаленный и обеспокоенный, Йакуб удалился от своих сыновей после того, как услышал от них нерадостную весть. В его сердце было столько печали, что он плакал до тех пор, пока его глаза не покрылись бельмами. В результате он потерял зрение, а в душе он продолжал переживать тяжелую утрату. А затем он принялся оплакивать Йусуфа. Он позволил вылиться наружу чувствам, которые скрывал много лет. Безусловно, постигшее его новое несчастье было гораздо менее тяжким, нежели утрата Йусуфа, однако оно пробудило в нем старые воспоминания.