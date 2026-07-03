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Yusuf
62
12:62
وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون ٦٢
وَقَالَ لِفِتْيَـٰنِهِ ٱجْعَلُوا۟ بِضَـٰعَتَهُمْ فِى رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَلَبُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٦٢
وَقَالَ
لِفِتۡيَٰنِهِ
ٱجۡعَلُواْ
بِضَٰعَتَهُمۡ
فِي
رِحَالِهِمۡ
لَعَلَّهُمۡ
يَعۡرِفُونَهَآ
إِذَا
ٱنقَلَبُوٓاْ
إِلَىٰٓ
أَهۡلِهِمۡ
لَعَلَّهُمۡ
يَرۡجِعُونَ
٦٢
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadithi
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العربية
Al-Sa'di
Йусуф велел слугам положить деньги, на которые братья приобрели зерно, обратно в их сумки, дабы по возвращении домой братья обнаружили, что им вернули заплаченные ими деньги. Йусуф не хотел, чтобы они испытывали смущение от того, что взяли деньги обратно после того, как договорились о сделке. Он хотел сделать им добро и тем самым вдохновить их на скорое возвращение в Египет. Он сполна отмерил им зерно и вернул им деньги так, чтобы они не заметили этого сразу и не поняли, чего он добивается. Ему было известно, что доброе отношение к людям заставляет их полностью доверять своему благодетелю.